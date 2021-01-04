Невістка Марченко показала новорічну ідилію з чоловіком, мопсом та свекрухою
Новоспечена невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина поділилася в мережі кадрами зі святкування Нового року в сімейному колі.
І схоже, що відбувалося воно на закарпатській дачі одіозного політика Віктора Медведчука.
Не забули Катя з Богданом і про свого улюбленця: мопс, якого звати Цезар, теж склав їм компанію в поїздці.
Не обійшлося й без урочистого селфі з улюбленою свекрухою.
Нагадаємо, Віктор Медведчук володіє дачею в Жденієво, яку називають "Закарпатським Межигір'ям". У 2014-му році маєток зайняли бійці "Правого сектору", і на деякий час розкішний палац політика навіть відкрили для відвідувачів, тож у мережі лишилися фото.
Нагадаємо, є в Медведчука і дача в окупованому Криму. Колись він приймав там свого кума Володимира Путіна.
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