Єгорова на захист російської: Якщо ти любиш землю, неважливо, якою мовою говориш

Телеведуча Сніжана Єгорова, незадоволена образом українського героя, який пропонує сучасне кіно, висловилася на захист російської мови.

Актриса заявила, що неважливо, якою мовою ти говориш, якщо ти любиш людей і свою землю.

Про це Сніжана говорила в ефірі телеканалу ZIK.

Коментуючи пристрасних захисниць української мови – письменницю Ларису Ніцой та ексдепутатку Ірину Фаріон – Єгорова наголосила, що 25 років своєї кар’єри вона сама була "україномовною складовою".

"Мова має бути мовою любові. Якщо ти любиш людей, якщо ти любиш землю, хочеш віддати щось, то неважливо, якою мовою ти говориш, бо люди відчувають цей поштовх, вони відчувають атмосферу", - заявила Сніжана.

Сніжана розізлила мережу своїми висловленнями на захист російської мови

"А коли жінки (Ніцой і Фаріон – ред..), нібито красиві, впевнені в собі, які отримали все в своєму житті саме завдяки іншій країні, в якій вони навчалися безоплатно, в якій вони здобували вищу освіту, в якій вони читали Пушкіна, Онєгіна і всіх таких інших авторів, які є частиною нашої свідомості, вони зараз намагаються самі себе загнати в глухий кут для того, щоб сказати нам, що ми маємо піти за ними. За ними не підуть психологічно здорові, збалансовані і успішні люди", - зазначила Єгорова.

Актриса заявила, що "зараз намагаються російську мову забити камінням", а вона захищає "право людей бути собою і говорити тією мовою, якою з тобою говорила матір, якою співала тобі колискову".

"Ми люди, а не собаки, нас не мають дресирувати. Ми маємо одне одного розуміти тією мовою, якою говорить наша душа", - наголосила Сніжана.

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Нагадаємо, ще три роки тому Єгорова забороняла своєму ексчоловіку Антіну Мухарському говорити з їхніми дітьми українською.

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