"Рагулі, селюки, які готові своє життя покласти": Єгорова розбурхала мережу словами про сучасного українського героя

Телеведуча Сніжана Єгорова незадоволена тим, що який образ українського героя пропонує глядачеві сучасне кіно. Мовляв, це "рагуль", "селюк", який розмовляє на суржику, а своїм життям готовий пожертвувати "як наркоман за дозу".

Свою авторитетну думку Сніжана висловила в програмі "ПрямоTalk".

"Усе, що пропонується в останній, постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі, які повилазили невідомо звідки, селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя - яке? Яке нічого собою не уявляє? Тобто люди, які ніколи нічому не навчалися, не вкладалися, не прагнули ні до чого, вони просто готові пожертвувати своїм життям", - заявила Єгорова.

Сніжана розказала, що думає про "постмайданних героїв" фото з facebook єгорової

"Так, це подвиг, імовірно. А може, це висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи в своєму майбутньому житті, і це життя для неї не представляє цінності, і вона хоче ним розпорядитися хоч якось. Це як наркомани, які готові за дозу життя продати, кров віддати останню. Але це ж ненормально", - наголосила телеведуча.

На думку Сніжани, українців у такий спосіб "привчають до позиції жертви", яка мусить віддати своє життя.

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У мережі інтерв'ю Єгорової викликало великий резонанс, багато кого обурила така зневага по відношенню до героїв, які захищають свою Батьківшину. Коментарі під відео наразі відключені.

Нагадаємо, не влаштовує колишню дружину Антіна Мухарського й те, як виховані сучасні чоловіки. Вона вважає, що вони "перетворилися на мутантів із чоловічими статевими ознаками, але жіночими мізками".