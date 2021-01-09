Монатіки на Мальдівах: дружина співака показала милі кадри сімейного відпочинку та себе в купальниках

Співак Дмитро Монатік із дружиною Іриною та двома синами відсвяткували Різдво не коло ялинки, а в оточенні пальм. Зіркова родина відпочиває на Мальдівах.

Красивими фото пара ділиться в Instagram. Зокрема Ірина поповнила свій фотоблог кількома світлинами у купальниках.

Родина Monatik насолоджується канікулами на Мальдівах

Ірина демонструє свої пляжні луки

Іще трохи активного відпочинку

Здається, 5-річному Дані вже час заводити власний Instagram

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Нателла Крапівіна розкрила пікантний секрет: звідки в Monatik його красиві зуби.

Фото з Instagram Монатіка та його дружини

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