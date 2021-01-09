Монатіки на Мальдівах: дружина співака показала милі кадри сімейного відпочинку та себе в купальниках
9 січня 2021, 10:18
Співак Дмитро Монатік із дружиною Іриною та двома синами відсвяткували Різдво не коло ялинки, а в оточенні пальм. Зіркова родина відпочиває на Мальдівах.
Красивими фото пара ділиться в Instagram. Зокрема Ірина поповнила свій фотоблог кількома світлинами у купальниках.
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Нателла Крапівіна розкрила пікантний секрет: звідки в Monatik його красиві зуби.
Фото з Instagram Монатіка та його дружини
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Монатік згадав, як у порожній квартирі спав на матраці зі своєю "героїнею"
Татові сльози та зворушливі слова: Монатік із дружиною привітали сина з 5-річчям
Приєднуйтесь до дискусії