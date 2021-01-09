Монатіки на Мальдівах: дружина співака показала милі кадри сімейного відпочинку та себе в купальниках

9 січня 2021, 10:18

Співак Дмитро Монатік із дружиною Іриною та двома синами відсвяткували Різдво не коло ялинки, а в оточенні пальм. Зіркова родина відпочиває на Мальдівах.

Красивими фото пара ділиться в Instagram. Зокрема Ірина поповнила свій фотоблог кількома світлинами у купальниках.

 
Родина Monatik насолоджується канікулами на Мальдівах
 
Ірина демонструє свої пляжні луки

 
 
Іще трохи активного відпочинку
 
 
Здається, 5-річному Дані вже час заводити власний Instagram
 

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Нателла Крапівіна розкрила пікантний секрет: звідки в Monatik його красиві зуби.

Фото з Instagram Монатіка та його дружини

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Монатік згадав, як у порожній квартирі спав на матраці зі своєю "героїнею"

Татові сльози та зворушливі слова: Монатік із дружиною привітали сина з 5-річчям


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів