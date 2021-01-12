Голова Чернігівської ОДА Коваленко народила від головнокомандувача ЗСУ Хомчака
12 січня 2021, 09:36
29-річна губернаторка Чернігівщини Анна Коваленко стала мамою вперше.
Жінка народила доньку від свого чоловіка – 53-річного головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Радісною новиною породілля поділилася у своєму Facebook.
Привіт, Марічко! 🎉✨Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі.Posted by Anna Kovalenko on Monday, January 11, 2021
Коваленко і Хомчак побралися восени минулого року. Як писали деякі ЗМІ, до весілля пара зустрічалася півроку.
Для Анни цей шлюбу перший, а для старшого на 24 роки чоловіка - другий.
Фото з Facebook Коваленко
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