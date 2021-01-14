Саакашвілі з Ясько більше не разом – ЗМІ

Схоже, у депутатки Єлизавети Ясько сталися значні зміни не лише в роботі, а й в особистому житті.

Як запевняє "Страна", її роман із Міхеілом Саакашвілі добіг кінця.

За словами джерела, наближеного до Ясько, дівчина перебуває в пригніченому стані, який погіршився звільненням з посади голови української делегації в ПАРЄ.

"У Лізи криза по всіх фронтах. Все насправді почалося з розладу в особистому житті. Стосунки з Саакашвілі фактично зійшли нанівець. Ресторани, вечері, сирники на сніданок - вже в минулому. Депутати, звичайно, між собою все це обговорюють, бо спочатку з всі пророкували, як довго вони будуть разом. А вийшло, що все тільки обговорили початок роману, як він практично закінчився", - цитує "Страна" свого інсайдера.

До того ж, Ясько вже не викладає у соцмережі фотографії з маєтку Саакашвілі, та й її там практично не бачать.

Зате нещодавно Ліза здійснила свою мрію та провела різдвяний концерт на телебаченні.

Фото з соцмереж