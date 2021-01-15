"Дуже боляче, страшно і виснажливо": зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк розповіла про свою операцію

Акторка Антоніна Хижняк, яка у серпні отримала складний перелам ноги, на щастя, наближається до завершення цієї болісної історії.

Виявляється, всі ці місяці зірка "Спіймати Кайдаша" жила з титановою пластиною, яку нарешті видалили.

Доброю новиною після операції 30-річна Тоня поділилася в Instagram.

Хижняк пів року носила в нозі титанову пластину фото з instagram хижняк

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"Ось така історія була в мене в нозі останні пів року. ВСЕ - тепер офіційно я більше не Капітан Титан", - оголосила вона.

Акторку прооперували

Ось такий "трофей"

"Це сміх крізь сльози якщо шо. Насправді це дуже боляче, страшно і виснажливо. Але іншого виходу ніж як триматись, і ЙТИ далі немає. В усіх сенсах цього слова", - додала Хижняк.

Зі слів актриси, попереду в неї декілька днів на милицях та реабілітація.

Нагадаємо, мужня Тоня вже наступного дня після травми, з загіпсованою ногою повернулася на знімальний майданчик.

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