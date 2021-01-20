Кіркоров про Зеленського: Мій друг відрікся від мене

Російський співак Філіп Кіркоров висловився стосовно заборони в’їзду на територію Литви на 5 років та заявив, що Володимир Зеленський відрікся від нього.

А ще артист наголосив, що йому боляче через неможливість гастролювати в Україні, де його завжди чекали як рідного.

"…Артисти виявляються заручниками воєн - то тут, то там… Мені шкода моїх шанувальників в Україні, яких я сім років не можу побачити через те, що відвідав дитячий фестиваль "Нова Хвиля" у Криму і став через це нев'їзним в Україні", - сказав Філіп "МК.ru".

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"Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський тепер відрікся від мене. А ми ж дружили - не розлий вода! Напевно, можна було якось вирішити питання по Філіпу Кіркорову, який нічого поганого Україні не зробив, є її народним артистом, отримав звання, до речі, з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка - і не тому, що заспівав десять разів "Шарманку", і розчулений Леонід Данилович Кучма вручив "народного" Колі Баскову, а за те, що я стояв під українським прапором у 2008 році і представляв на "Євробаченні" Ані Лорак, яка посіла 2-е місце", - заявив Кіркоров.

Це фото з концерту " Вечірнього кварталу " в лютому 2008-го

"Я народився в СРСР. Для мене і Україна, і Білорусь, і Молдова, і інші країни - єдиний культурний музичний простір. Для мене не існує кордонів. Тому мені дуже шкода шанувальників в Україні, яких я не можу побачити вже сім років. Мене це засмучує, обурює і розбурхує свідомість. Це мій біль на сьогоднішній день", - зауважив співак.

"Хтось скаже: "Та кому тепер потрібен цей Кіркоров в Україні ?!" Хтось любить, хтось не любить... Крім любові там я не отримував нічого, а більше гівна на мене завжди лилося саме тут, в Росії ..." - наголосив Філіп.

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Не забув Кіркоров згадати і про спільний виступ з Олею Поляковою в Дубаї.

"Біль від того, що придумав чудове спільне шоу з української дівою Олею Поляковою на нейтральній території в Еміратах на міжнародному музичному фестивалі, і Оля на свою голову отримала в Україні величезні проблеми, її мало не розіп'яли. Вона, звичайно, стійко і мужньо все витерпіла і довела всім, що, навпаки, хлопці, треба радіти тому, що ми боязкими, дрібними кроками прокладаємо цей хиткий місток між Україною і Росією такими зустрічами, концертами. Причому на нейтральній території", - заявив російський співак.

"Дуже відомий український артист бігає тепер від мене як від вогню, навіть якщо ми випадково зустрічаємося десь під покровом ночі в ресторані. Мовляв, не дай бог хтось побачить його зі мною. Не буду говорити хто. Я цього артиста дуже люблю, він українська зірка і теж мене дуже поважає. Але я розумію його почуття, страх за безпеку, тому що йому там жити", - заінтригував Філіп.

"Ось черговий хайп, найсвіжіший. Якісь розумники з МЗС Литви просять Департамент міграції внести мене у список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну. Тепер я вже і "ворог литовського народу". Не буду ні в чому виправдовуватися, але скажу всім, хто організовує подібні розбірки в різних країнах колишнього СРСР: я нічого злочинного не зробив, пропагандою насильства не займався, співав і співаю пісні про кохання, незалежновід того, в якій країні перебуваю, вважаю, що саме любов об'єднує людей, незалежно від їх громадянства, національності або сексуальної орієнтації", - зазначив Кіркоров.

Фото з Instagram