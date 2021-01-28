Не схожа на себе: 58-річна Демі Мур на подіумі шокувала змінами в обличчі

58-річну голлівудську актрису Демі Мур запідозрили у невдалій пластиці обличчя після того, як вона вийшла на подіум на Паризькому тижні моди 27-го січня.

У мережі зірку назвали несхожою на себе та навіть невпізнаваною, пише The Sun.

Фанати Демі одразу ж помітили зміни у її обличчі, особливо у щоках та вилицях.

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"Це аж ніяк не схоже на Демі Мур. І якщо це все-таки Демі Мур, то хірург, який зробив це з нею, шарлатан", - написав один із прихильників актриси.

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"Сподіваюся, Демі Мур подасть до суду на цього хірурга, тому що блін!!!! Спочатку я думав, що це [Кейтлін] Дженнер", - обурився інший фан Мур.

Так Мур виглядала кілька місяців тому фото з vogue spain з instagram

До слова, торік Дему Мур на селфі з донькою виглядала наче її сестра, а не мама.

А восени минулого року актриса потішила фанатів розкішним виглядом у спідньому від Ріанни.