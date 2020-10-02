Демі Мур, Lizzo, Хадід та Шейк вийшли на подіум у Ріанниному спідньому. ФОТО. ВІДЕО

Легендарному шоу Victoria's Secret, яке останніми роками почало стрімко втрачати популярність, а торік узагалі не відбулося, з'явилася гідна заміна.

Співачка Ріанна та її бренд SAVAGE X FENTY, який одягає в сексуальне спіднє жінок будь якого віку та розмірів, влаштував грандіозний показ із мультизірковим складом.

Співачка Lizzo, моделі Кара Делевінь, Белла Хадід та Ірина Шейк, донька Вілла Сміта Віллоу, діджейка та світська левиця Періс Хілтон, акторки Демі Мур та Індія Мур - усі вони запалили на подіумі в творіннях Рірі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Amazon Fashion (@amazonfashion) 1 Жов 2020 р. о 10:11 PDT

Сама співачка, звісно ж, теж не згаяла нагоди покрасуватися у спокусливих убраннях. Як відомо, це принцип Ріанни: вона створює лише такий одяг, який залюбки носила би сама.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) 1 Жов 2020 р. о 9:07 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vanity Fair (@vanityfair) 1 Жов 2020 р. о 10:01 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Grazia UK (@graziauk) 2 Жов 2020 р. о 4:39 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 1 Жов 2020 р. о 11:54 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 2 Жов 2020 р. о 5:44 PDT

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi Moore (@demimoore) 2 Жов 2020 р. о 6:55 PDT

Нагадаємо, в одному з попередніх показів Рірі брали участь вагітні моделі, і одна з них, Слік Вудс поїхала народжувати просто з подіуму.

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