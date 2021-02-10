Ступка про скандальні заяви Логунової: Вона хоче все і одразу

Актор Дмитро Ступка нарешті відреагував на відвертості своєї дружини Поліни Логунової, яка минулого тижня заявила, що чоловік ніколи її не забезпечував.

Онук Богдана Ступки заявив, що і сам був без приданого, коли брав її Поліну заміж.

"Просто є одна така проблема у дружини, що вона хоче все і зразу. Такого не буває. А те, що хочуть зараз дівчата – у тої подружки депутат, у тої будівельник. І вона теж хоче їздити на Бентлі, купляти собі якісь прикраси, діаманти", - поділився у програмі "Ранок з Україною" Ступка-молодший.

Дмитро також наголосив, що нині працює на двох роботах. Але йому все одно не вистачає зароблених грошей.

"Коли я з нею теж одружився, не було ніякого приданого. Ми прописали її і дитину у бабусі в квартирі. Щоб їй дали вид на проживання в Україні. Я її взяв заміж, тому що я її покохав", - зауважив Ступка.

Дмитро не встигає за своєю вельми активною і працьовитою жінкою

До речі, кілька днів тому, після виходу скандального інтерв'ю Логунової, Ступка писав в Instagram, як йому з нею пощастило.

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Фото з Instagram