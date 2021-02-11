"Білосніжку і 7 гномів уже всі бачили": Нікітюк оголосила, чи піде у "Холостячки"

Четвер, 11 лютого 2021, 13:46

Одна з найзавидніших холостячок країни Леся Нікітюк нарешті розставила всі крапки над і у питанні, чи піде вона на телешоу шукати собі коханого.

У своєму Instagram телеведуча категорично заявила, що участі у проєкті "Холостячка" не братиме.

Причому запитань на цю тему Леся отримала багато, і на всі відповіла негативно.

 
Навіть зіркові друзі Лесі підбурювали її іти на телешоу, але вона не хоче  

"Ні, я не братиму участі у "Холостячці", бо я вважаю, що "Білосніжку і сім гномів" уже всі читали та бачили", - зазначила Нікітюк.

 
Нікітюк уже дратують питання про "Холостячку"
 
Такою була реакція Лесі на третє запитання про телешоу 

Як відомо, також про участь у "Холостячці" розмірковує гімнастка Ганна Різатдінова


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