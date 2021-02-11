"Білосніжку і 7 гномів уже всі бачили": Нікітюк оголосила, чи піде у "Холостячки"
Четвер, 11 лютого 2021, 13:46
Одна з найзавидніших холостячок країни Леся Нікітюк нарешті розставила всі крапки над і у питанні, чи піде вона на телешоу шукати собі коханого.
У своєму Instagram телеведуча категорично заявила, що участі у проєкті "Холостячка" не братиме.
Причому запитань на цю тему Леся отримала багато, і на всі відповіла негативно.
"Ні, я не братиму участі у "Холостячці", бо я вважаю, що "Білосніжку і сім гномів" уже всі читали та бачили", - зазначила Нікітюк.
Як відомо, також про участь у "Холостячці" розмірковує гімнастка Ганна Різатдінова.
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