Різатдінова описала свого ідеального чоловіка та замислилася про "Холостячку"

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка після розставання з Олександром Онищенком все ще не знайшла собі пару, замислилася про участь у проєкті "Холостячка".

Після закінчення першого сезону шоу, в якому кохання шукала актриса Ксенія Мішина, з’явилися чутки, що саме Різатдінова стане наступною "Холостячкою".

Але офіційних рішень поки що не було. І у своєму Instagram Аня поміркувала про проєкт і реальність шансів знайти у ньому свого єдиного.

Як вам Різатдінова у ролі настурної Холостячки?

Реклама:

"Чи можна знайти кохання на проєкті "Холостячка"? ❤ Побачила, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що я - нова Холостячка країни) І задумалася… Як показали рейтинги і громадський інтерес – проект "Холостячка" потрапив в саме серце глядачок. Але тут питання: чи реально знайти свою любов в оточенні камер?" - запитала Аня.

"Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні. Тому що зустріти того самого - не таке просте завдання. Ідеальний чоловік для мене - це, по-перше, людина слова. Я не люблю, коли тільки говорять, а потім нічого не роблять або не виконують свої обіцянки. За чоловіком хочу почуватися, як за кам'яною стіною, розуміти, що є захисник, який заступиться в будь-якій ситуації", - заявила гімнастка.

"По-друге, у нього повинні бути пріоритети. Я розумію, що зараз складно такого зустріти. У більшості чоловіків на першому місці робота, бізнес, друзі, а тільки потім сім'я. Але все-таки наївно вірю, що зможу знайти людину, для якої я і діти будуть в пріоритеті. Для мене це дуже важливо", - наголосила Різатдінова.

Холостяки, дивіться, яка кралечка шукає собі пару!

"Хочу відчувати підтримку і турботу. Це може звучати банально, але в наш час чоловіки готові більше купувати, ніж дарувати тепло і ніжність. Як думаєте, чи йти мені на проєкт "Холостячка", якщо покличуть)?", - звернулася до загалу Аня.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і Володимир Остапчук підбурювали Лесю Нікітюк стати наступною "Холостячкою".