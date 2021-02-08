"Плакальщиця на похоронах": Полякова публічно проїхалася по Кароль, а потім вибачилася
Співачка Оля Полякова спричинила "холівар" у мережі, грубувато пожартувавши про свою колегу Тіну Кароль. Сидячи у журі шоу "Маска", вона назвала ту "відомою плакальщицею на похоронах".
Дотеп Полякової викликав дещо нервовий сміх у Насті Каменських та Андрія Данилка. Та хвилю обурення в мережі, особливо серед фанатів Кароль.
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Згодом Оля записала відео-вибачення, яким поділилася в Instagram.
"Це стосується лише творчості та пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю та поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. Всіх, кого це зачепило та образило, я щиро прошу пробачення", - заявила співачка.
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"А до режисерів монтажу у мене окреме прохання: ну якщо ви бачите, що щось йде не так і може бути інтерпретовано невірно, то вирізуйте, ви ж і так багато хорошого вирізаєте, що залишається лише те, що журі неадекватне", - додала вона.
Утім несхоже, що Кароль прийняла вибачення Полякової.
До слова, в Тіни надзвичайно доречно вийшла нова пісня, яка має назву "Скандал". Тож навіть закрадається крихітна підозра, чи не могли, бува, артистки навмисне домовитися про публічну сварку.
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