Партнер Гросу по кліпах Полянський відповів на чутки про їхній роман: Усе давно зрозуміло

Ще два роки тому російський актор Роман Полянський з’явився у трилогії Аліни Гросу про Вову, і відтоді артисти якось занадто здружилися. Але тоді співачка була одружена, тому про новий роман ще не йшлося.

Тепер, коли Гросу вже давно розійшлася з чоловіком, її стосунки з Полянським явно більше ніж просто робота.

14-го лютого Аліна випустила дуже красномовне відео на дуетну пісню з Романом, а коментуючи чутки про свої стосунки, обидва натякнули на роман.

"Мені здається, всім вже давно зрозуміло, які у нас стосунки. Що стосується тих, хто пише, що я одружений, відразу скажу, що я ніколи не прагнув будь-кого у подробиці свого особистого життя, але, щоб уникнути подальших подібних розмов, повідомлень і коментарів, проясню - я розлучився досить давно", - заявив Полянський у коментарі "Сегодня".

Роману 37 років і у нього є дочка від попереднього шлюбу. Аліна молодша на 12 років

А ще раніше сама Гросу в сторі дуже неоднозначно відповіла на питання про взаємини з Полянським.

"Ви з Романом пара?" – запитала одна з підписниць Аліну.

"Відповідь не очевидна?" - відповіла Гросу.

До слова, новий рік парочка зустрічала разом у Буковелі.