"Це був шок": Гросу оголосила про розлучення та розкрила причину

Чутки про розлучення співачки Аліни Гросу виявилися небезпідставними.

25-річна артистка таки розійшлася зі своїм чоловіком Олександром.

Про причини швидкого розлучення Гросу нарешті розказала у програмі "ЖВЛ".

Як відомо, влітку 2019-го Гросу зіграла пишне весілля в італійському замку, яке коштувало приблизно 100 тисяч євро. Але шлюб пари протривав менше року.

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"Вийшло так, що у грудні мені Саша сказав: "Давай поживемо окремо". Я не могла йому цього пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш щось інше", - ділиться співачка.

Аліна була приголомшена такою пропозицією коханого, однак зібрала свої речі і переїхала в іншу квартиру.

Проблеми у стосунках, за словами Гросу, розпочалися майже одразу після одруження, а наприкінці осені 2019-го року все взагалі пішло шкереберть.

"Це не було як грім серед ясного неба, але я не думала, що дійде до розлучення. Це був шок", - зізналася співачка.

Чи є в Аліни хтось новий - поки загадка

Аліна ще сподівалася на возз’єднання, однак із боку Олександра ніяких кроків не було.

"Коли ми жили нормально разом, я дуже його поважала за його вірність. Думаю, що якраз за той місяць, коли ми жили окремо, він з кимсь познайомився і тому вирішив спробувати щось нове", - припускає Аліна.

Тепер і в Аліни є шанси спробувати шось нове

"Я зараз не думаю, що я винна в цьому, просто у нас кардинально змінилися цінності, я хотіла стабільності, а він хотів експериментів. Нас несло в різні течії. Мені здається, що він мене вже розлюбив, чи зовсім не кохав", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна випустила кліп на тему чоловіків-зрадників.