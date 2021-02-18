Дочка Фукса показала свого індійського бойфренда-бізнесмена

25-річна дочка харківського бізнесмена Павла Фукса, Анастасія, яка була у шлюбі з ліванським мільйонером, показала, з ким зустрічається уже понад два роки.

Обранцем довгоногої Насті виявився індійський бізнесмен Ручір Лаліт Моді, батько якого – відомий багатій та засновник Індійської Прем'єр-ліги з крикету.

Судячи зо всього, стосунки Фукс і Моді почалися у 2018-му.

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Ручір, на відміну від Насті, часто постить фото разом у своєму Instagram та називає дівчину коханням всього життя. День закоханих 14-го лютого вони провели на Мальдівах.

Ці фото є в Instagram хлопця, але їх нема у Насті

Обранцю дочки Фукса 26 років

Бойфренд Анастасії має кілька бізнесів в Індії, зокрема він є директором тютюнової компанїі Godfrey Phillips India. Він вивчав бізнес менеджмент у Лондоні, де, певно, і познайомився з Фукс.

Пара багато подорожує

У січні Моді приїздив до коханої в Москву

Нагадаємо, від попереднього шлюбу Анастасія має сина, якого не показує в мережі.