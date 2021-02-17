Донька Фукса в акробатичній позі згадала, як у 24 роки довела себе до стану 70-річної

25-річна донька харківського бізнесмена Павла Фукса Анастасія втомилася від коментарів про свою надмірну худорлявість і написала великий пост, у якому розповіла, чому вона така худенька.

Дівчина зробила це на Мальдівах, де зараз відпочиває. До того ж, вона виклала кілька фото в купальнику.

"Я вирішила вам розповісти історію свого схуднення. Після пологів я важила 58-59, це нормальна вага при моєму зрості, але я почувалася "важко" і мені було не дуже комфортно (4 роки тому). Мені не допомагали ані спорт, ані дієти, ані процедури. Я змирилася, здалася своїй "новій" вазі і перестала навіть зважуватися", - згадала Настя.

"Я почала пити кока-колу (ніколи її не любила), кілька ковтків після кожного прийому їжі. Я перестала їсти червоне м'ясо (випадково, мені просто вже не подобається консистенція, і мені було неприємно це жувати). Через якийсь час мене почало вернути від запаху курки. Я їла рибу, овочі, крупи, сири і випічку. Потім я "забула" про рибу теж", - зізналася дочка Фукса.

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Коментатори називають Настю скелетом без форм, але вона наголошує, що це її природна конституція

"Десь півтора року з тваринного білка я їла тільки сир і яйця. Кожен день я їла БАГАТО піци, пасту, крупи, боби, овочі, хліб. І останній мій прийом їжі на день був аж в 1-2-3 години ночі! Я не могла засипати з голодним шлунком. І тут я зважилася, на вагах було 51.9, домашні говорили що я гримлю кістками і треба починати їсти", - розповіла Анастасія.

Тоді дівчина здала кров на аналіз, і лікарка, побачивши результати, терміново викликала її на консультацію.

"В організмі був дуже велика і небезпечна нестача мінералів, вітамінів, було жахливо. Лікар в терміновому порядку сказала мені почати їсти червоне м'ясо, рибу, курку, жири, додати в раціон масла, горіхи, каші, якщо я не хочу розсипатися в 24 роки (на той момент). Мої аналізи вона порівняла з аналізами 70-річної жінки", - згадала Фукс.

Настя запевняє, що не займається спортом. Але ось в таку позу стати може без проблем

"Зараз я їм абсолютно все, важу 53-54 кг і прекрасно себе почуваю. Я не займаюся спортом взагалі, можу зайти 5-6 разів на рік в зал. Моє тіло - результат мого харчування. Мені дуже пощастило - 1 раз сходжу в зал, і відразу ж вилазять кубики преса, м'язи тут же повертаються в торгову форму (я не відьма, сама не розумію цей свій феномен), - зізналася дівчина.

"Тож прошу вас, не займайтеся бодішеймінгом під моїми фотографіями, я абсолютно здорова і щаслива в своєму тілі", - заявила Настя.

Фото з Instagram