Весілля у річницю знайомства: Настя "з Уханя" Зінченко вийшла за голову ДМС Соколюка. ОНОВЛЕНО

20 лютого 2021, 17:29

"Дівчина з Уханя" Анастасія Зінченко вийшла заміж за голову ДМС Максима Соколюка.

Це сталося у річницю їхнього знайомства - 20.02.2021.

Першими світлинами з весілля Настя поділилася в Instagram.

 
20-річна різниця у віці не завадила Зінченко і Соколюку побратися через рік стосунків

 
Рівно рік тому Максим зателефонував Насті, яка не могла евакуюватися з Уханя через свого песика Мішель
 
Для 43-річного Соколюка це вже другий шлюб
 
 
 

Після розпису молодята пішли до тату-майстрині і зробили однакові тату.

 
Як відомо, Максим і Настя вже мають однакові тату, які зробили ще на початку стосунків
 
Анастасія нелегко перенесла цей процес
 
Але чого не зробиш заради кохання та гарного фото в Instagram

Нагадаємо, всього кілька днів тому молодята повернулися з Танзанії, звідки не могли вилетіти три дні.


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