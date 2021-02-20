Весілля у річницю знайомства: Настя "з Уханя" Зінченко вийшла за голову ДМС Соколюка. ОНОВЛЕНО

"Дівчина з Уханя" Анастасія Зінченко вийшла заміж за голову ДМС Максима Соколюка.

Це сталося у річницю їхнього знайомства - 20.02.2021.

Першими світлинами з весілля Настя поділилася в Instagram.

20-річна різниця у віці не завадила Зінченко і Соколюку побратися через рік стосунків

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Рівно рік тому Максим зателефонував Насті, яка не могла евакуюватися з Уханя через свого песика Мішель

Для 43-річного Соколюка це вже другий шлюб

Після розпису молодята пішли до тату-майстрині і зробили однакові тату.

Як відомо, Максим і Настя вже мають однакові тату , які зробили ще на початку стосунків

Анастасія нелегко перенесла цей процес

Але чого не зробиш заради кохання та гарного фото в Instagram

Нагадаємо, всього кілька днів тому молодята повернулися з Танзанії, звідки не могли вилетіти три дні.