Весілля у річницю знайомства: Настя "з Уханя" Зінченко вийшла за голову ДМС Соколюка. ОНОВЛЕНО
20 лютого 2021, 17:29
"Дівчина з Уханя" Анастасія Зінченко вийшла заміж за голову ДМС Максима Соколюка.
Це сталося у річницю їхнього знайомства - 20.02.2021.
Першими світлинами з весілля Настя поділилася в Instagram.
Після розпису молодята пішли до тату-майстрині і зробили однакові тату.
Нагадаємо, всього кілька днів тому молодята повернулися з Танзанії, звідки не могли вилетіти три дні.
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