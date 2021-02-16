Кричали від радощів: Настя Зінченко та інші пасажири вилетіли з Танзанії

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дружина Анастасія Зінченко нарешті змогли потрапити додому до Києва.

Вночі на 16-те лютого їхній затриманий на три дні виліт таки відбувся.

Про це Настя повідомила у сторі свого Instagram.

Ввечері близько 21-ї їм повідомили, що рейс відбудеться, і попросили терміново збиратися. Але лише опівночі пасажири нарешті дочекалися посадки

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Це таки сталося

Настя і Максим повернулися зі спекотного Занзібара до морозного Києва

Обурилася Зінченко, яка сама ж і хотіла підняти інформаційну хвилю у ЗМІ

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