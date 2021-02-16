Кричали від радощів: Настя Зінченко та інші пасажири вилетіли з Танзанії
Вівторок, 16 лютого 2021, 10:49
Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дружина Анастасія Зінченко нарешті змогли потрапити додому до Києва.
Вночі на 16-те лютого їхній затриманий на три дні виліт таки відбувся.
Про це Настя повідомила у сторі свого Instagram.
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