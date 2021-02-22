Світоліна з бойфрендом оголосили про паузу у стосунках

Тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, які зустрічалися майже два роки, вирішили взяти паузу у стосунках.

Про це пара, яка навіть мала спільний Instagram, оголосила у мережі кілька днів тому.

"Ми вирішили зробити паузу в наших стосунках. Це рішення було неймовірно складним, тому що ми все ще відчуваємо любов один до одного... АЛЕ просто два найкращих друга зрозуміли, що прийшов час взяти трохи простору і допомогти іншому жити найбільш радісним і повним життям, наскільки це можливо", - йшлося у повідомленні Еліни і Гаеля.

Еліна з Гаелем закрили свій спільний Instagram

Реклама:

"Ми більше не будемо давати коментарів, крім цього, і ми хочемо подякувати вам заздалегідь, за те, що ви поважаєте наше особисте життя", - підсумували спортсмени.

Це повідомлення обидва запостили у своїх сторі

Нагадаємо, у 2018-му Світоліна розійшлася з гравцем у крикет Рісом Топлі.

Фото JetSetter та з Instagram