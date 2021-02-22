Скічко з Юрушевою та дітьми попіарили лижний курорт на Черкащині
22 лютого 2021, 11:00
Колишній шоумен, а віднедавна голова Черкаської ОДА Олександр Скічко провів вихідні на гірськолижному курорті. Але не в Альпах чи Карпатах, а у Водяниках на Черкащині.
Разом із дружиною Єлизаветою Юрушевою та двома її дітьми Сашко покатався на лижах і заразом попіарив область, яку очолює.
"Сьогодні вперше поставили нашу красуню на лижі, гірськолижний курорт на Черкащині - ідеальний для таких маленьких початківців!", - написав Скічко та показав, як донька Тата вчилася кататися на лижах.
Юрушева, яка переїхала з Києва до Черкас, щоби бути поближче до коханого, теж похвалилася вихідними у Водяниках.
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Нагадаємо, місяць тому Юрушева зізналася, що утримує Скічка фінансово.
Фото з Instagram
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