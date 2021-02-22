Зе-депутат Беленюк зізнався, що впізнає людей, які перехворіли на COVID-19, за запахом із-під пахв

Схоже, очільникові МОЗ Максиму Степанову час узяти на озброєння депутата "Слуги народу" та чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка.

Адже в того несподівано розвинулася цікава здібність: Жан може за запахом виявляти людей, які перехворіли на COVID-19.

У цьому нардеп зізнався в Facebook.

Жан носом чує, хто вже перехворів на коронавірус фото з Facebook беленюка

"Виявив у себе здатність визначати людей, що перенесли COVID-19, за запахом їхнього тіла. Спочатку в себе помітив специфічний запах під пахвами, потім (займаюся ж контактним видом спорту, з рясним потовиділенням у процесі) почав помічати в своїх спаринг-партнерів, котрі перехворіли на ковід, такий самий запах", - поділився Беленюк.

"Мені він чомусь нагадує часник", - пояснив він.

Жан поцікавився в підписників та друзів, чи не з'явилося в когось таке саме вміння. Адже якщо виявиться, що це унікальна здібність нардепа, він одразу ж подасть заявку в "Україна має талант".

Нагадаємо, торік Жан оголосив, що вже готовий оженитися та завести діточок.