Готовий до одруження Беленюк попередив, що не любить дуже спортивних дівчат

Чемпіон світу з греко-римської боротьби та зе-депутат Жан Беленюк поки що фігурує серед найбажаніших холостяків Ради. Але спортсмен зізнався, що вже готовий до сім'ї.

А ще 29-річний Жан розказав, які дівчата йому подобаються.

"…Я не люблю дуже спортивних дівчат. Тобто, коли є прес, видно всі кубики і помітні сталеві м'язи", - сказав Беленюк у програмі "Зірковий шлях".

Поки Жан вільний, але вже готовий бути окільцьованим :)

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"Головне, щоб це була близька за поглядами і за духом мені людина, з якою буде комфортно поруч", - додав він.

"Думаю, я готовий до того, щоб створити сім'ю і планувати народження дітей", - зазначив спортсмен.

Окрім вишиванок, Жан має і дорогі брендові аксесуари

Також Жан зізнався, що не проти великої родини, бо сам він ріс один.

"Я думаю, що якщо поруч була би ще одна близька людина, то було б простіше жити", - пояснив Беленюк.

Дівчата, налітай! Такий хлопець холостякує!

Фото з Instagram

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