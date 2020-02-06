Іще один модник Ради: у зе-депутата Беленюка вгледіли гаманець Louis Vuitton

У Верховній Раді з'явився ще один любитель брендових речей. Нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк засвітився на робочому місці з гаманцем від Louis Vuitton.

Коштує такий 1250 доларів, тобто десь 31 тисячу гривень.

Фото Беленюка та його гаманця наводить Страна.ua.

Зе-депутат Беленюк на роботу ходить із гаманцем Louis Vuitton

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Нагадаємо, 29-річний Жан - срібний призер Олімпіади 2016-го року та чемпіон світу з греко-римської боротьби. А ще - ласий холостяк і хазяйновитий парубок.

Наприклад, нещодавно нардеп відзвітував у мережі, скільки коштує його обід - близько 300 гривень, які він і носить у гаманці за 31 тисячу.

Щоправда, потім він прибрав свій допис - вочевидь, тому, що отримав від підписників не лише побажання смачного.

А ще Беленюк провів відеоекскурсію столовкою ВР.

Нагадаємо, кілька місяців тому Жан став фігурантом скандалу в мережі, коли однопартійка назвала його "чорношкірим красенем".

Фото Страна.ua, з сайту Louis Vuitton, з Facebook Беленюка

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