Татусь Остапчук привітав "солодкого принца" з 3-річчям та розказав, як часто бачиться з дітьми
19 березня 2021, 17:00
Шоумен Володимир Остапчук вкотре заявив, що колишня дружина Олена не дає йому нормально спілкуватися з донькою Емілією та сином Еваном. Тому з дітьми він бачиться лише у школі та садочку по 30 хвилин двічі на тиждень.
Навіть вітати Евана з 3-річчям Володимиру довелося в дитячому садку.
Натомість мати дітей Остапчука, Олена Войченко продовжує говорити у всіх інтерв’ю, що екс майже не бере участі у вихованні та житті дітей.
"Я не хочу в принципі розмовляти про людину, яка жодним чином не бере участі в житті моєї родини", - заявила нещодавно Олена у коментарі програмі "ЖВЛ".
Нагадаємо, раніше Остапчук уже казав, що всі так звані одкровення Войченко - це брехня, маніпуляції та шантаж.
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