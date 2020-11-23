"Не живи моїм життям": Остапчук звинуватив ексдружину в брехні та шантажі

Телеведучий Володимир Остапчук вирішив відповісти на резонансне інтерв'ю своєї колишньої дружини Олени Войченко, в якому вона звинуватила його в намаганні відсудити в неї дітей.

Чоловік заявив, що її одкровення - "це суцільна брехня, маніпуляції та конкретний шантаж".

Зі слів Володимира, Олена звинувачує його голослівно і "плачеться на камеру", тоді як він свою позицію може підтвердити доказами. Зокрема телеведучий показав квітанції, дати яких свідчать, що виплати крупних сум на доньку та сина не були "одноразовими".

Як розказав Остапчук, домовляючись із ексдружиною про розлучення, він запропонував їй платити щомісячні аліменти на Емілію та Евана в розмірі 3 тисяч доларів. Войченко ж натомість буцімто зажадала більшу, "непідйомну" для нього суму. В іншому випадку пригрозила, що "топитиме" його в ЗМІ.

Торкнувся Володимир і теми "психічної експертизи" Олени, яку він начебто ініціював. Чоловік запевнив, що мова йде про звичайну процедуру, що проводиться органами опіки для встановлення графіку його побачень із дітьми.

"Олено, помста, шантаж та маніпуляції - це не найкращі якості", - звернувся телеведучий до колишньої дружини.

"Я тебе дуже прошу, подумай про дітей, пр те, що вони це побачать, прочитають та відкоментять. Досить, постав крапку, переступи, минуло більше року. Не живи моїм життям, живи своїм. А ти живеш синдромом жертви, тобі в ньому шалено зручно. Тобі хочеться, щоби тебе постійно жаліли, розказували, яка ти бідна, нещасна. Але ти - сильна жінка, зрозумій це нарешті", - додав Вова.

Нагадаємо, раніше Олена Войченко розповідала, що Остапчук зраджував її й до появи в його житті Христини Горняк.

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