"Доходить до абсурду": Остапчук запевняє, що колишня не дає йому спілкуватися з дітьми

Телеведучий Володимир Остапчук, який уже понад рік не живе з матір’ю своїх дітей Оленою Войченко, запевняє, що не може вільно спілкуватися з сином і донькою.

Як розказав Вова "Зірковому шляху", ексдружина все ще дивно поводиться та часто не дає йому бачитися з дітьми.

"Зараз такий період, що моя колишня дружина Олена, на жаль, не дає можливості мені спокійно спілкуватися і відвідувати дітей так, як має батько це робити. Я не знаю, навіщо вона це робить", - заявив шоумен.

"Доходить прямо до таких абсурдних речей, коли ми домовляємось, наприклад, що я в середу приїду в школу та в садочок, їх заберу, і коли я їй телефоную в понеділок – вона не бере слухавки, у вівторок – не бере слухавки, в середу півдня – теж не бере слухавки. Що мені робити в таких випадках?", - обурюється Володимир.

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Він уже неодноразово наголошував, що всіляко підтримує своїх дітей і дає достатньо грошей на їхнє життя. Але досягти згоди щодо відвідування Емілії та Евана з колишньою дружиною не вдається.

"Я даю гроші на їхнє утримання, купую одяг і все інше, на море гроші даю. Але з іншого боку, якщо ми не можемо домовитися, то єдиний вихід зараз – іти в суд. Це називається "в судовому порядку встановити графік відвідування дітей", – зазначив Володимир.

"Наприклад, я з Емілією не говорив вже 5 днів. Я щодня телефоную по 3-4 рази і ввечері. Не дають мені змоги поговорити. Це складна історія. У нас була одна розмова, коли донька прямо плакала і сказала: "Ви ж не розійшлися через мене?" Тому що дитина через себе це сприймає. Коли вона вдома, і ми з нею спілкуємося, я бачу в її очах, що їй не вистачає батьківської уваги та любові. Коли вона приходить і обіймає мене, це такі моменти – просто жесть", - запевнив Остапчук.

Раніше Володимир викладав чеки на доказ того, скільки грошей він дає на дітей.

"Щомісяця приблизно 45-50 тисяч гривень. Але це не враховуючи, наприклад, відпустку на морі. На осінніх канікулах я хотів, щоб малі на тиждень поїхали на море, дав на це 40 з гаком тисяч гривень, але Олена не захотіла. Я завжди буду батьком для своїх дітей, я хочу брати участь у їхньому вихованні. Ти не просто приносиш гроші, мовляв "ну, ти там займайся дітьми". Ні, я хочу бути повноцінним татом для своїх дітей", – наголосив Остапчук.

Нагадаємо, влітку Остапчук подарував своїй тоді ще нареченій Христині автівку вартістю близько 40 тисяч євро.