Ймовірна донька Путіна презентувала модний бренд у "залізній масці"

17-річна Єлизавета Кривоногих, яку вважають третьою донькою російського президента Володимира Путіна, представила тизер колекції одягу, яка вийде під її брендом "123th Ave".

У мережі дівчина називає себе Луїзою Розовою та не показує свого обличчя. Може, тому вона знялася у масці.

Цікаво, що на масці написано "Железная маска". Саме так називалося розслідування видання "Проект" про матір дівчини.

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"Це я, Луїза. Я люблю моду, але проти ярликів ", - каже в ролику Розова.

Молодша "дочка" Путіна - творча особистість

Нагадаємо, два тижні тому Розова грала діджей-сет у Москві під охороною. ЗМІ тоді написали, що саме вона і є донькою Путіна.

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