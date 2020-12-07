Нерухомість на мільярди євро і "махрові штучки": ЗМІ взнали подробиці життя доньки Путіна із ексчоловіком

На відміну від своїх закордонних колег, російський президент Володимир Путін украй рідко розказує щось про своїх рідних.

Зокрема не ділився він батьківською радістю, коли його донька Катерина Тихонова вийшла заміж за Кирила Шамалова, який у 32 роки спромігся стати наймолодшим доларовим мільярдером Росії. Шлюб той протривав недовго, але подробиці кількарічного сімейного життя-буття пари потрапили у ЗМІ.

Розкішне весілля, купівля нерухомості у Росії та Франції, дорогий декор - про все це видання "Важные истории" довідалося з особистого листування Шамалова, наданого інформатором.

У 32 роки Кирило Шамалов став наймолодшим доларовим мільярдером Росії. Тепер же 38-річний ексчоловік доньки Путіна - скромний мультимільйонер Скріншоти з відео "Важных историй"

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Тихонова вийшла за Шамалова, сина батькового друга у лютому 2013-го. Святкували цю подію на гірськолижному курорті "Ігора" у Ленінградській області. В пошті Кирила знайшлося кілька фото. А з листування чоловіка з організаторами можна отримати уявлення, як то було.

Локацію для весілля молодята забажали оформити в вигляді міської святкової площі з картин Бориса Кустодієва: з торгівельними рядами, льодовою гіркою та каруселями. Розважали гостей артисти та скоморохи. А подарунки Кирило з Катериною просили дарувати грошима.

Катерина та Кирило одружилися в 2013-му

Медовий місяць голуб'ята провели на острові Маврікій, а гніздечко для сімейного життя звили на Рубльовці. Обійшлося воно їм у 15-17 мільйонів євро, з яких 9 пішло на облаштування ділянки, меблі тощо.

Наприклад, на туї для садку було витрачено 50 тисяч євро. На килимі в бібліотеку Катерина теж вирішила не економити, він обійшовся у понад 54 тисяч євро.

"Шампуні, махрові штучки в СПА" - саме так ця стаття витрат називалася в листуванні - коштували парі 8 тисяч євро.

Імовірно, саме так виглядає колишнє сімейне гніздечко Шамалова і Тихонової на Рубльовці

А місцем для скромної закордонної "дачі" Шамалов і Тихонова обрали французький Біарріц. Вілла обійшлася подружжю в 4,5 мільйона євро, іще 19 тисяч пішло на меблі. До слова, неподалік має будиночок і новий чоловік колишньої дружини Путіна, Людмили.

А це французька "дачка"

Цікаво, кому вона дісталася після розлучення?

Та ідилія тривала недовго: в січні 2018-го року журнал Bloomberg повідомив, що Тихонова з Шамаловим розлучилися. Схоже, дійсно саме так і сталося, адже останній лист до Катерини у пошті Кирила датується червнем 2017-го.

Нагадаємо, тоді писали, що залишивши "першу родину", Шамалову довелося попрощатися і з деякими привілеями, а саме продати більшу частину своїх акцій найбільшого нафтохімічного холдингу Росії, "СИБУР". Утім лишилося в нього 3,8% акцій (за даними Bloomberg, навіть 3,9%), які коштують близько 380 мільйонів доларів.

Цікаво, що придбав Шамалов цей ласий шматочок через кілька місяців після свого весілля з Тихоновою, провівши оборудку через кілька офшорних компаній. І обійшлося йому це, як чорним по білому зазначено в документах, у 100 доларів.

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Нагадаємо, подейкують, що в січні 2021-го року Володимир Путін може піти з посади президента. Ймовірною причиною називають хворобу Паркінсона, на яку буцімто страждає 68-річний політик.

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