Невістка Марченко на тлі гір засвітила дупцю в купальнику

Дружина Богдана Марченка, сина телеведучої Оксани Марченко і пасинка одіозного політика Віктора Медведчука, Катерина насолоджується відпочинком серед гірських краєвидів.

І, звісно ж, модель та фотографка не марнує нагоди заповнити красивим контентом свій Instagram.

Катерина Марченко сполучає релакс у басейні з насолодою від гірського краєвиду

"Дивлюся і на гори, і гори дивляться на мене, і довго дивимося ми, одне одному не набридаючи...", - процитувала молодиця китайського поета Лі Бо.

І хвалиться фото в мережі

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Катерина відпочиває зі своєю сестрою-близнючкою Оленою

І робить їй ось такі фото

Коли твоя сестра - не лише невістка одіозного політика, а й фотографка

Нагадаємо, Новий рік Катя з чоловіком Богданом, схоже, зустрічала в розкішному палаці Медведчука в Жденієво, який називають "Закарпатським Межигір'ям".

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