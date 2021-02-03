Невістка Марченко на тлі гір засвітила дупцю в купальнику

3 лютого 2021, 10:29

Дружина Богдана Марченка, сина телеведучої Оксани Марченко і пасинка одіозного політика Віктора Медведчука, Катерина насолоджується відпочинком серед гірських краєвидів.

І, звісно ж, модель та фотографка не марнує нагоди заповнити красивим контентом свій Instagram.

 
Катерина Марченко сполучає релакс у басейні з насолодою від гірського краєвиду

"Дивлюся і на гори, і гори дивляться на мене, і довго дивимося ми, одне одному не набридаючи...", - процитувала молодиця китайського поета Лі Бо.

 
І хвалиться фото в мережі
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений katia (@90_katerina_60)

 
Катя та Богдан одружилися восени 2020-го
 
 
 
Катерина відпочиває зі своєю сестрою-близнючкою Оленою
 
І робить їй ось такі фото
 
Коли твоя сестра - не лише невістка одіозного політика, а й фотографка

Нагадаємо, Новий рік Катя з чоловіком Богданом, схоже, зустрічала в розкішному палаці Медведчука в Жденієво, який називають "Закарпатським Межигір'ям".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Новоспечена невістка Марченко показала кадри зі свого весілля з пасинком Медведчука

Жінка Медведчука поділилася рецептами щасливого шлюбу: Не матюкатися та говорити правду

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів