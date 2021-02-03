Невістка Марченко на тлі гір засвітила дупцю в купальнику
Середа, 3 лютого 2021, 10:29
Дружина Богдана Марченка, сина телеведучої Оксани Марченко і пасинка одіозного політика Віктора Медведчука, Катерина насолоджується відпочинком серед гірських краєвидів.
І, звісно ж, модель та фотографка не марнує нагоди заповнити красивим контентом свій Instagram.
"Дивлюся і на гори, і гори дивляться на мене, і довго дивимося ми, одне одному не набридаючи...", - процитувала молодиця китайського поета Лі Бо.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, Новий рік Катя з чоловіком Богданом, схоже, зустрічала в розкішному палаці Медведчука в Жденієво, який називають "Закарпатським Межигір'ям".
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Новоспечена невістка Марченко показала кадри зі свого весілля з пасинком Медведчука
Жінка Медведчука поділилася рецептами щасливого шлюбу: Не матюкатися та говорити правду
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії