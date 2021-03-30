Стало відомо, в якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2021

30-го березня стало відомо, в яких півфіналах та якому порядку країни виступатимуть на Євробаченні-2021.

Український гурт GO_A вийде на сцену у першому півфіналі під номером 15.

Про це повідомили в Instagram конкурсу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2021 у Роттердамі пройде 18-го травня, другий - 20-го і фінал відбудеться 22-го травня.

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