Стало відомо, в якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2021
30 березня 2021, 13:19
30-го березня стало відомо, в яких півфіналах та якому порядку країни виступатимуть на Євробаченні-2021.
Український гурт GO_A вийде на сцену у першому півфіналі під номером 15.
Про це повідомили в Instagram конкурсу.
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Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2021 у Роттердамі пройде 18-го травня, другий - 20-го і фінал відбудеться 22-го травня.
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