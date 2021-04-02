Логунова в трусиках розповіла, що впливає на бажання сексу

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова продовжує у мережі ділитися порадами щодо здоров’я та краси.

І цього разу вона торкнулася важливої теми залежності лібідо від стану кишечнику.

"Що впливає на наше бажання і список бажань зануритися у вир з головою? Фільми для дорослих? Коротка спідничка дружини? Каблук дружини? Костюмчики? Фантазії? Фігура? Макіяж, зачіска? Гаманець чоловіка? Перше і найнепомітніше - це стан вашого кишечнику", - зауважила Поліна.

Логунова проілюструвала допис фотографією свого животу і трусиків

"Кишечник - не тільки головний мозок і управлінець, від нього залежить багато чого з того, як буде виглядати ваша сексуальне життя, сексуальним або не дуже", - додала вона.

Не сексі-сукні і не фільми для дорослих, а кишечник впливає на ваше сексуальне життя, - каже Поліна

"Робота кишковика - це кожне прийняте вами рішення, що їсти, в який час і в якій кількості, о котрій спати, що пити і так далі. Вплив має все!!! Ніякі розвантажувальні дні вас не врятують, вашому тілу не треба розвантажуватися, якщо ви не будете його ЗАВАНТАЖУВАТИ", - наголосила Логунова.

Також Поліна заявила, що вегетаріанська дієта позитивно впливає на лібідо та еректильну дисфункцію

Нагадаємо, нещодавно Поліну розкритикували за "неідеальну" фігуру у мережі, і вона різко відповіла всім "жирним бабам" на їхню критику.