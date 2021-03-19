Логунова показалася у спідньому та відповіла на критику від "жирних баб"

Телеведуча Поліна Логунова в чоботях та спідньому граційно пройшлася перед дзеркалом та зняла себе для Instagram.

А коментаторкам, які насмілилися вказати їй на те, що вона "неідеальна", і що в неї "нема попи", дружина Дмитра Ступки влаштувала розбір польотів у сторіз.

"Дівчатка, не закривайте сторінки, ми все одно встигли вас побачити. Ну жирна ви, старенька чи якась нещасна якась просто жирна баба - таке у вас життя, що робить", - зазначила Логунова.

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Зі спостережень Поліни, "коли тьолка важить кілограм 120" і заявляє, що любить себе такою", то вона одержує велику підтримку в мережі.

"Давай ще, молодець, розкажи всьому світу, як жерти та писати пости про те, як це круто - бути жирним хряком із прищами, що вилізли на жопі, з огидним запахом тіла, з проблемами зі здоров'ям, але розказувати про те, що ви маєте бути впевнені в собі, ми з тобою, ти справжня бабенція з народу...", - розійшлася Логунова.

На думку телеведучої, коли ж дівчина виглядає ідеально - їй, навпаки, неодмінно розкажуть, що вона якась не така.

Поліна не з тих блогерок, котрі мовчки ігнорують хейтерів

Тож Логунова попередила "жирушок": на негативні коментарі тих, чиєї думки про свою попу вона не питала, вона неодмінно відповідатиме.

"Не піднімайте себе на сміх, бо я вмію колоти дуже боляче людей. Мене ви пробити не зможете, а я вас можу просто вбити", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Поліна нарікала на те, що заздрісним жінкам не дають спокою її пишні груди, і тому її називають тупою шльондрою.

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