Українській учасниці "Міс Всесвіт"-2021 відмовили в американській візі
Володарці звання "Міс Україна Всесвіт"-2020 Єлизаветі Ястремській, яка у травні має представити країну на конкурсі краси у Маямі, не дали американську візу.
Візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення, повідомляють організатори "Міс Україна Всесвіт" у Facebook.
Таке стається вже вдруге, адже у 2019-му конкурсантці Анастасії Субботі не дали візу з першого разу.
Президентка конкурсу Анна Філімонова звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін. Текст звернення оприлюднили у соцмережах.
Нагадаємо, у грудні 2020 володарку звання "Міс Україна Всесвіт" Єлизавету Ястремську обрали без конкурсу.
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З другої спроби: "Міс Україна Всесвіт" таки отримала американську візу
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