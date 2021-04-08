Логунова у Домінікані посвітила тілом в купальнику, а Ступка розказав про її конфлікти з його мамою
Подружжя Дмитро Ступка та Поліна Логунова не перестають епатувати своїми інтерв’ю про одне одного.
І поки Поліна з дочкою відпочивають у Домінікані, її чоловік розказує про те, як його батьки були проти їхнього шлюбу.
"Куди ти лізеш, з ким ти одружуєшся, ти її не знаєш. Нащо воно тобі треба?!". Для всіх був шок, що ми так рано одружуємося", - розказав Дмитро у "Зірковому шляху".
Також Ступка-молодший зізнався, що за 5 років шлюбу Поліна так і не змогла налагодити стосунки зі свекрухою.
"З мамою вони не ладять давно, два скорпіони не можуть знайти спільну мову. Хтось щось комусь колись сказав, а хтось сильно гордий, не можуть один одного пробачити. Вони одне тільки не розуміють, що життя одне, і воно таке коротке насправді. Це все така дурня", - зазначив актор.
Також Дмитро прокоментував слова Поліни про те, що він її абсолютно не слухає і говорить лише про себе.
"Фільтруйте, що говорить Поліна.. Як я можу не слухати дружину?!", - обурився Ступка.
Нагадаємо, нещодавно Логунова розказувала, як кишечник впливає на бажання сексу.