"Вирішив змінити своє життя": ексчоловік Лорак розказав про стосунки з нею, Ferrari та 24-річну пасію

Співачка Ані Лорак нещодавно заінтригувала фанів, з'явившись на урочистому заході в товаристві свого колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу. Але ні про яке возз'єднання не йдеться.

Просто батьки 9-річної Софії забули про ворожнечу та спілкуються як двоє дорослих людей.

Крапки над "і" Мурат розставив у програмі "Викриття".

Кароліна з Муратом офіційно розлучилися на початку 2019-го Фото з Facebook Лорак

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"Було сумно, звісно, по-людському... 15 років живеш із людиною, а після певної ситуації, помилки, можна сказати, залишаєшся один у іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї", - пригадав чоловік скандальні події кількарічної давнини.

Зі слів Мурата, тоді він отримав шанс на "перезавантаження" його життя і його не згаяв. Він не приховує, що певний час їм із Кароліною було важко спілкуватися, але зрештою вони порозумілися заради дочки.

"Дитина не повинна страждати. Дитина не повинна відповідати за батьківські стосунки та ситуації. Хвалити Бога, ми все це вирішили. Дорослі дві людини, 15 років жили разом, ми одне одного розуміємо, поважаємо. Спільна донька. Спілкуємося нормально, як дорослі дві людини", - наголосив екс Лорак.

Софії Налчаджиоглу 9 років фото з instagram

Мурат старається якомога частіше навідувати доньку в Росії і щодня по кілька разів із нею зідзвонюється.

"Вона моя копія за характером. Божевільна, унікальна людина. Через, мабуть, турецьку кров трохи надто емоційно людина", - описав він Софію.

Налчаджиоглу не приховує, що в нього є "стосунки з дівчиною". Це 24-річна візажистка, яку звати Лілія.

24-річна Лілія - гьорлфренд 43-річного Мурата фото з instagram

"Я вирішив змінити своє життя. Поїхав із міста, живу за містом. Побудував собі скромний красивий дім", - поділився він.

Окрім косметичного бізнесу, влітку Мурат займається організацією концертів українських та російських артистів у Туреччині. Прибутки, схоже, непогані - наприклад, чоловік придбав собі Ferrari. Та це не головне.

"Я щасливий. Моя донька здорова, я здоровий, мої близькі люди здорові", - підсумував Мурат.

Нагадаємо, свій шлюб Лорак намагалася зберегти до останнього.

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