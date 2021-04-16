"Пишаюся нашою хороброю дівчинкою": піврічну доньку Джанлуки Ваккі прооперували

Дочку італійського "танцюючого" мільйонера Джанлуки Ваккі, якій незабаром виповниться 6 місяців, прооперували.

Дівчинці виправили вроджену патологію – розщеплене піднебіння або "вовчу пащу".

Схвильований батько показав маленьку після операції та написав, що дуже пишається нею.

"На початку цього тижня у нас була операція на розщепленому піднебінні дочки. Для нас це був дуже складний та емоційний тиждень, і ви вже можете собі уявити, яким він був для неї... Коли ваша маленька дитина переживає щось таке серйозне як хірургічна операція, це справді потрясає весь ваш батьківський світ", - поділився Ваккі.

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"Наш ангел насправді не перестає нас дивувати! Вона була такою сміливою, спокійною і милою, що я ще більше пишаюся бути її батьком", - зауважив Джанлука.

Дівчинці виправили вроджену патологію

Нагадаємо, користувачі мережі критикували Ваккі за те, що він танцював зі своєю нареченою Шерон через два тижні після кесеревого розтину.