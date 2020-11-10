"Дай їй відпочити": Джанлукку Ваккі критикують за танець із нареченою через 2 тижні після кесаревого розтину

Наречена мільйонера Джанлукки Ваккі, Шерон Фонсека, яка 27-го жовтня подарувала йому донечку, знову танцює. Але перший післяпологовий "перфоменс" моделі у Instagram викликав неоднозначну реакцію підписників.

Адже дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину.

"Любов мого життя майже одужала... Кохаю тебе, моя королево", - написав Джанлукка, поділившись відео з Шерон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 9 Лис 2020 р. о 11:11 PST

Допис Ваккі за пів доби зібрав понад 700 тисяч лайків, і коментарі переважно позитивні. Але декого побачене жахнуло і засмутило.

"Усе, чого тобі хочеться, це танців. Дай їй відпочити", - пишуть Джанлуцці.

Чоловіка звинувачують у нечуйності, мовляв, він не думає про те, як Шерон, мабуть, зараз болить. Інші ж коментатори дотримуються думки, що Фонсека сама в праві вирішувати, танцювати їй після операції чи не танцювати, адже її ніхто не силує. Знайшлися підписниці, які на власному досвіді засвідчили: інколи відновлення після кесаревого справді відбувається дуже швидко.

27-го жовтня Шерон зробили кесарів розтин фото з instagram фонсеки

У пари народилася донечка, яку звати Блю Джерусалема. Її личка батьки поки в мережі не показують

Нагадаємо, пологи були довгими та непростими. Джанлукка весь час був поруч із коханою і, звісно ж, танцював.