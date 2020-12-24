"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі та його молода наречена-модель Шерон Фонсека вперше показали свою 2-місячну доньку Блю Джерусалему.

Усі разом вони знялися для видання HOLA! та оголосили, що їхня доня народилася із патологією.

"З великою любов’ю ми хочемо поділитися історією народження нашої Блю Джерусалеми. Ми дуже щасливі, що ви нарешті її побачите. Блю народилася з "розщепленим піднебінням" (або "вовча паща" - ред..)", - написав Джанлука в Instagram.

Зовні дівчинка абсолютно здорова

Реклама:

"Ми душею і серцем з нашою дочкою та одночасно з сім'ями, які пережили ту саму ситуацію, оскільки це трапляється з кожним 1 з 700 немовлят", - зауважив він.

Блю - перша дитина 53-річного Джанлуки та його 25-річної нареченої

"Ми щасливі мати прекрасну медичну команду, яка з часом зможе зробити операцію і тим самим допомогти їй жити цілком нормальним життям", - написав Джанлука.

До слова, також у Ваккі є 18-річна падчерка від попередніх стосунків.