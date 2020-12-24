"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі та його молода наречена-модель Шерон Фонсека вперше показали свою 2-місячну доньку Блю Джерусалему.

Усі разом вони знялися для видання HOLA! та оголосили, що їхня доня народилася із патологією.

"З великою любов’ю ми хочемо поділитися історією народження нашої Блю Джерусалеми. Ми дуже щасливі, що ви нарешті її побачите. Блю народилася з "розщепленим піднебінням" (або "вовча паща" - ред..)", - написав Джанлукка в Instagram.

Зовні дівчинка абсолютно здорова

"Ми душею і серцем з нашою дочкою та одночасно з сім'ями, які пережили ту саму ситуацію, оскільки це трапляється з кожним 1 з 700 немовлят", - зауважив він.

Блю - перша дитина 53-річного Джанлукки та його 25-річної нареченої

"Ми щасливі мати прекрасну медичну команду, яка з часом зможе зробити операцію і тим самим допомогти їй жити цілком нормальним життям", - написав Джанлукка.

До слова, також у Ваккі є 18-річна падчерка від попередніх стосунків.