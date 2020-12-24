Джанлука Ваккі вперше показав 2-місячну доньку та оголосив про її вроджену патологію

24 грудня 2020, 10:04

"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі та його молода наречена-модель Шерон Фонсека вперше показали свою 2-місячну доньку Блю Джерусалему.

Усі разом вони знялися для видання HOLA! та оголосили, що їхня доня народилася із патологією.

"З великою любов’ю ми хочемо поділитися історією народження нашої Блю Джерусалеми. Ми дуже щасливі, що ви нарешті її побачите. Блю народилася з "розщепленим піднебінням" (або "вовча паща" - ред..)", - написав Джанлука в Instagram.

 
Зовні дівчинка абсолютно здорова

"Ми душею і серцем з нашою дочкою та одночасно з сім'ями, які пережили ту саму ситуацію, оскільки це трапляється з кожним 1 з 700 немовлят", - зауважив він.

 
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"Ми щасливі мати прекрасну медичну команду, яка з часом зможе зробити операцію і тим самим допомогти їй жити цілком нормальним життям", - написав Джанлука.

 
Пара поки не одружена, але вессілля уже відрепетирували

До слова, також у Ваккі є 18-річна падчерка від попередніх стосунків.


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