"Моє щастя – це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з 42-річчям

6-го лютого перша леді Олена Зеленська святкує свй 42-й день народження.

І одним із перших у мережі її привітав чоловік – президент Володимир Зеленський.

"Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч".

"Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти".

"З твоїм днем, кохана Олена Зеленська! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато доведеться пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі".

Нагадаємо, 25-го січня Зеленському так само виповнилося 42, і дружина його вітала у соцмережах.

Фото з Instagram