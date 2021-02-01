Порошенко привітав свою Марину та показав її та себе молодими. ФОТО

Першого лютого депутатці Київради Марині Порошенко виповнилося 59 років.

Її чоловік Петро Порошенко, як і за часів свого президентства, написав привітання у соцмережах та виклав фото, на якому вони ще зовсім молоді.

"Марино, твоя любов, мудрість, розум, чуйність надихають мене, відколи побачив тебе вперше. Щодня не втомлююся дякувати долі за те, що ти поруч у найщасливіші і найважчі дні.

З днем народження, кохана. Безмежно люблю...", - привітав жінку експрезидент.

Нагадаємо, у Порошенків четверо дітей та двоє онуків.

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