В об'єктиві коханого: дружина Гордона показалася в пікантній позі

Багатьом дівчатам знайома така проблема як невміння чоловіків вдало сфотографувати їх для Instagram. А от журналіст і телеведучий Дмитро Гордон не з таких.

Себе у об'єктиві коханого, який, схоже, в той момент задивився на її дупцю, Олеся Бацман показала в соцмережі.

Дмитро Гордон влаштував фотополювання на дружину фото з instagram бацман

"Чоловік знає, як сфотографувати", - зауважила вона.

"Селфі? Ні слова більше!"

Нагадаємо в Олесі та її "волохатого золота" є троє спільних дітей. Ще чотирьох нащадків 53-річний Гордон має від першого шлюбу.

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