В об'єктиві коханого: дружина Гордона показалася в пікантній позі
П'ятниця, 23 квітня 2021, 15:59
Багатьом дівчатам знайома така проблема як невміння чоловіків вдало сфотографувати їх для Instagram. А от журналіст і телеведучий Дмитро Гордон не з таких.
Себе у об'єктиві коханого, який, схоже, в той момент задивився на її дупцю, Олеся Бацман показала в соцмережі.
"Чоловік знає, як сфотографувати", - зауважила вона.
Нагадаємо в Олесі та її "волохатого золота" є троє спільних дітей. Ще чотирьох нащадків 53-річний Гордон має від першого шлюбу.
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