Новий "Лисий з Brazzers": Гордон став порно-мемом

Журналіст Дмитро Гордон так часто стає героєм мемів, що вже й сам став їх колекціонувати. Черговою смішною картинкою "для дорослих" він поділився в Instagram.

"Важливо тепер виправдати довіру", - написав чоловік.

Гордон 18+ фото з instagram гордона

Підписники ж одразу згадали про відомого порноактора "Лисого з Brazzers", у якого Гордон тепер може одібрати роботу.

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Нагадаємо, нещодавно 53-річний Дмитро підкорював мережу своїм спортивним луком.

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