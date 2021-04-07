Новий "Лисий з Brazzers": Гордон став порно-мемом
7 квітня 2021, 14:59
Журналіст Дмитро Гордон так часто стає героєм мемів, що вже й сам став їх колекціонувати. Черговою смішною картинкою "для дорослих" він поділився в Instagram.
"Важливо тепер виправдати довіру", - написав чоловік.
Підписники ж одразу згадали про відомого порноактора "Лисого з Brazzers", у якого Гордон тепер може одібрати роботу.
Нагадаємо, нещодавно 53-річний Дмитро підкорював мережу своїм спортивним луком.
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