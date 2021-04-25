Ексучасник "Время и Стекло" Позитив прокоментував розлучення з подружкою Каменських

Ексколега Наді Дорофєєвої по гурту "Время и Стекло" Олексій "Позитив" Завгородній начебто розлучається із дружиною Анною Андрійчук після 15 років стосунків.

Про це він поговорив із Катериною Осадчою у "Світському житті".

Чутки про розставання пари ходили вже давно. Кажуть, причиною розриву стала партнерка Позитива по "Танцях з зірками" Юлія Сахневич.

"Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Як правильно її озвучити", – прокоментував Позитив.

Аня - найкраща подруга Настя Каменських, а Позитив - друг і колега Потапа

Як відомо, Анна та Олексій почали зустрічатися, коли обом було всього по 15 років. Вони побралися у 2013-му, але, за чутками, вже близько року не живуть разом.

"Складнішого року в моєму житті не було. З усіма подіями", - казав ще у жотвні минулого року Олексій.

Анна давно не постить фото з Льошею у своєму Instagram і теж неоднаразово давала зрозуміти, що рік у неї був дуже складний

Фото з Instagram