Найкращі образи "Оскару-2021": Зендея у діамантах за 6 мільйонів, червона Сейфрід та 4 тисячі кристалів на Реджині Кінг

У ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі відбулася головна кіноподія року – 93 церемонія вручення нагород американської кіноакадемії "Оскар".

Цього року захід відбувся в офлайн-форматі, на відміну від минулого. Але гостей було небагато, і всі вони пройшли швидке тестування на COVID-19.

Найбільше номінацій на "Оскар" отримала стрічка "Манк" – 10. Найбільше "Оскарів" – "Земля кочівників". Фільм переміг у трьох категоріях. Усіх переможців дивіться на сайті "УП.Життя".

Врученню статуеток передувала довгоочікувана червона доріжка, яких у 2020-му через пандемію було вкрай мало. Може, тому більшість зірок обрали дуже яскраві вбрання. Хідник просто майорів кольорами.

Однією з найпомітніших стала 24-річна актриса Зендея у неоново-жовтій сукні від Valentino та діамантовому кольє Bulgary вартістю 6 мільйонів доларів.

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Аманда Сейфрід обрала розкішну червону сукню від Armani. А Віола Девіс була в білому платті від Alexander McQueen.

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Сукню Реджини Кінг від Louis Vuitton шили 140 годин. Вона прикрашена 62-ма тисячами блискіток та 4-ма тисячами кристалів.

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Однією з найскромніших суконь церемонії стало вбрання Марго Роббі від Chanel.

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Британська актриса Кері Малліган не виграла у номінації "Найкраща актриса", зате точно вразила виглядом на червоній доріжці у своїй сукні від Valentino haute couture.

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Болгарська актриса Марія Бакалова вигуляла білу сукню з відвертим декольте від Louis Vuitton.

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54-річна Холлі Беррі прийшла на "Оскар" з оголеними плечима в сукні від Dolce & Gabbana.

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Серед чоловіків на червоному хіднику найбільше відзначився 51-річний актор Колман Домінго. На його яскраво-рожевий костюм від Versace, розшитий 4,5 тисячами кристалів Сваровскі, майстри витратили понад 150 годин.

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Також не залишився непоміченим музикант Questlove або Амір Халіб Томпсон, який вигуляв на "Оскар" свої золоті крокси.

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Більше нарядів з "Оскару-2021" дивіться у Instagram-підбірках.

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