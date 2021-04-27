Танці на підлозі, відверті костюми та оголений балет: Кароль у мережі презентувала live-перформанс

27 квітня 2021, 13:22

В умовах відсутності живих концертів і гастролей зірки шоубізу майже повністю перейшли в онлайн. І співачка Тіна Кароль – не виняток.

Артистка нещодавно випустила новий альбом "Красиво", а 27-го квітня презентувала його у форматі live-концерту на YouTube.

"Сім вражаючих перформансів, сім нових пісень, п'ять яскравих образів. Прийшов час красивих реалізацій", - так описала нове творіння Кароль.

 
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"Концерт "Красиво" - технічно складна робота. Записати сім live-виступів - непросте завдання: живі інструменти, живий вокал, і все повинно цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля!", - зауважив режисер Максим Делієргієв.

 

До речі, вся творча підготовка до шоу та репетиції проходили онлайн.

 

Над образами в концерті працювали fashion-директорка Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька.

 
Усі пісні Тіна виконувала наживо
 
 
Схоже, Тіна ледь не засвітила сосок під час танців на підлозі
 
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Фото пресслужби


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