Танці на підлозі, відверті костюми та оголений балет: Кароль у мережі презентувала live-перформанс

В умовах відсутності живих концертів і гастролей зірки шоубізу майже повністю перейшли в онлайн. І співачка Тіна Кароль – не виняток.

Артистка нещодавно випустила новий альбом "Красиво", а 27-го квітня презентувала його у форматі live-концерту на YouTube.

"Сім вражаючих перформансів, сім нових пісень, п'ять яскравих образів. Прийшов час красивих реалізацій", - так описала нове творіння Кароль.

"Концерт "Красиво" - технічно складна робота. Записати сім live-виступів - непросте завдання: живі інструменти, живий вокал, і все повинно цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля!", - зауважив режисер Максим Делієргієв.

До речі, вся творча підготовка до шоу та репетиції проходили онлайн.

Над образами в концерті працювали fashion-директорка Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька.

Усі пісні Тіна виконувала наживо

Схоже, Тіна ледь не засвітила сосок під час танців на підлозі

ДИВІТЬСЯ ШОУ:

Фото пресслужби