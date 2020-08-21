Білик показала синів на байках та заінтригувала натяком на третю дитину

Співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами, на яких двоє її синів, 21-річний Гліб та 4-річний Табріз, позують разом. Та зробила багатообіцяючий натяк на можливе поповнення в родині.

Ірині хлопці знялися для бренду John Richmond.

Білик похвалилася своїми синами-"байкерами" фото з instagram білик

"Як ви гадаєте, кого бракує в цій компанії - маленького братика або сестрички?", - поцікавилася Білик у Instagram.

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Більшість підписників, звісно, "проголосувала" за дівчинку. В 50-річної співачки питають, чи означає цей допис, що її вже можна вітати.

Глібу 21 рік, а Табрізу в грудні виповниться 5

То в хлопців справді з'явиться братик чи сестричка?

Кадрами з цієї фотосесії Білик уже ділилася в мережі минулого місяця

Нагадаємо, Табріза Ірині та її чоловікові Аслану Ахмадову народила сурогатна мати. Як зізнавалася згодом артистка, це обійшлося в десятки тисяч доларів. Але вона настільки сильно хотіла дитину, що готова була продати квартиру заради втілення своєї мрії.

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