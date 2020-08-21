Білик показала синів на байках та заінтригувала натяком на третю дитину
Співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами, на яких двоє її синів, 21-річний Гліб та 4-річний Табріз, позують разом. Та зробила багатообіцяючий натяк на можливе поповнення в родині.
Ірині хлопці знялися для бренду John Richmond.
"Як ви гадаєте, кого бракує в цій компанії - маленького братика або сестрички?", - поцікавилася Білик у Instagram.
Більшість підписників, звісно, "проголосувала" за дівчинку. В 50-річної співачки питають, чи означає цей допис, що її вже можна вітати.
Нагадаємо, Табріза Ірині та її чоловікові Аслану Ахмадову народила сурогатна мати. Як зізнавалася згодом артистка, це обійшлося в десятки тисяч доларів. Але вона настільки сильно хотіла дитину, що готова була продати квартиру заради втілення своєї мрії.
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