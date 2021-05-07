Онуфрійчук завезла чоловіка-іноземця у рідне село та познайомила з худобою

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно відгуляла розкішне весілля на Мальдівах, вирішила показати своєму чоловікові Алмазу рідну Вінничину.

Великдень вони з ним провели у селі Рахни-Лісові.

Враженнями та ніжною фотосесію під квітучими деревами молодиця поділилася в мережі.

Іванна влаштувала коханому тур своєю Батьківщиною фото з instagram онуфрійчук

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"Ніколи не забувай, звідки ти родом, куди б не занесло життя ... Я народилася в селі Рахни-Лісові, що на Вінниччині. Тут пройшла найнезабутніша частина мого життя - дитинство 😌 З цим місцем пов’язано дуже багато теплих спогадів та моментів", - написала Онуфрійчук.

Алмаз уперше приїхав у рідне село дружини

"Великдень цього року виявився дуже особливим, адже я вперше привезла коханого чоловіка показати свою батьківщину, де росла, навчалась, гуляла", - розказала вона.

Іванна додала, що її дуже тішить, що Алмаз поділяє її традиції, цінує її родину і поважає українську культуру.

Романтика у Рахнах-Лісових

Алмаз народився в Казахстані, а з Іванною вони познаймилися в Іспанії

Як відомо, жити молодята планують на дві країни: в Україні та в Швейцарії.

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