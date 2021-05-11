Лопес після розриву з нареченим підловили на відпочинку з Аффлеком. ФОТО

Схоже, американська акторка Дженніфер Лопес, котра нещодавно розійшлася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом, вирішила розігнати тугу в перевірений спосіб: добре провести час із колишнім.

51-річна зірка гайнула у відпустку вдвох із іншим своїм екснареченим, 48-річним Беном Аффлеком. Парочку сфотографували в автомобілі у штаті Монтана, де в актора є будинок.

Про це пише US Magazine.

"Бен та Джен провели кілька днів разом у Монтані. Просто вони двоє у відпустці разом. Біг-Скай - особливе місце для Бена", - підтвердило джерело.

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Зі спостережень інсайдера, парочка виглядала "дуже щасливою".

Як розказав інформатор видання E! Online, Лопес та Аффлек не втрачали зв'язку всі ці роки. І коли актор взнав про останні події в житті подруги, то вирішив перевірити, як там вона. Джен із Беном кілька разів разом повечеряли, і, схоже, це переросло в дещо більше.

"Між ними все відбувається природно, і хімія неймовірна. Вони продовжили з того на чому зупинилися, і зараз насолоджуються товариством одне одного", - зазначив співрозмовник видання.

Як відомо, розлучений Аффлек нещодавно розійшовся черговою пасією, Аною де Армас, і навіть пробував знайти нове кохання в Інтернеті.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес почали зустрічатися в 2002-му, коли знімалися разом у комедії "Джилі".

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Уже через кілька місяців роману актор освідчився, і весілля мало відбутися в вересні 2003-го року, але за лічені дні несподівано було скасоване. На початку 2004-го "Бенніфер" засмутили фанів офіційним оголошенням про розрив.

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